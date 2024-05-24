أول إجراء رسمي من إسرائيل تجاه دولة أوروبية ردا على اعترافها ب "فلسطين مستقلة"

صحيفة الخليج 365 - وكالات: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، "منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين"، وذلك ردا على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين مستقلة.

واعترفت إيرلندا وإسبانيا والنروج، الأربعاء، بدولة فلسطينية "مستقلة"، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية

واستدعت إسرائيل، الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنروج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين .

وأفادت صحيفة "يديعوت إحرنوت"، الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج.

وقالت: "ستدرس الوزارة من بين أمور أخرى تشديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الأوروبي في السلطة الفلسطينية، وهي خطوة ستجعل من الصعب عليهم العمل مع الفلسطينيين".