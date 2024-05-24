«اسحبي أي مبلغ وتسوقي واعزمي صديقاتك».. شاهد.. رجل يترك بطاقته المصرفية لزوجته وعندما قرأت الرقم السري كانت المفاجأة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تركها رجل لزوجته في المنزل.

وقال الرجل في رسالته: "عزيزتي هذه بطاقة الصراف، اسحبي أي مبلغ تريدينه، اذهبي للتسوق وخذي كل صديقاتك للغذاء".

ووضع الرجل رقم سري في أسفل الرسالة وهو عبارة عن معادلة رياضية، إذا تمكنت من حلها ستحصل على الناتج ويكون هو الرقم السري للبطاقة.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "سهله كلمي مدرسة الرياضيات تحلها لك واعزميها بعد على الغداء"، فيما قال آخر " هذا النوع من مسائل التكامل ليس لها حل".