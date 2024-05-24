هل التجارة الإلكترونية باب ثراء يدر الملايين؟.. بالفيديو "مختص" يجيب

صحيفة الخليج 365: رد مازن المهنا، مختص في التجارة الإلكترونية، على سؤال : "هل التجارة الإلكترونية باب ثراء يدر الملايين؟".

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: " الأمر يعتمد على أسس، والتجارة الإلكترونية فرع من فروع التجارة، وإما الشخص يكون تاجر بالفطرة أو يتعلم أسس التجارة ويطبقها".

وتابع: "البعض يقول أدفع ألف ريال وتحصل على 100 ألف ريال، والحصول على هذا المبلغ مباشرة غير حقيقي، ولكن يجب تعرف كيف تحقق هذا بطريقة صحيحة، وقبل الألف اللي تجيب 100 ألف ريال، هناك 3 سنوات عمل، من تحسين محركات بحث، وتسويق وغيرها".

وأشار إلى أن التجارة كلها في رزق، ولكن يجب على الشخص كيف يبدأ بشكل صحيح ويستمر في التسويق.