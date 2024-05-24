"خد أمك وروح أخطبها".. لافتة إعلانية تثير الجدل في مصر.. فما قصتها؟!

صحيفة الخليج 365: أثارت لوحة إعلانية تضمنت عبارة "خد أمك وروح اخطبها" موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتساءل الكثيرون عن مغزى هذه العبارة الغريبة.

وكشفت نور عبدالقادر صاحبة الإعلان، عن السر وراء هذه الحملة الإعلانية المبتكرة، فقالت: "أنا منظمة حفلات زفاف، وهدفي من الحملة هو لفت انتباه الناس إلى خدماتي، وجذب عملاء جدد".

وبحسب موقع "مصراوي" أضافت: "أدرك أن عبارة "خد أمك وروح اخطبها" قد تبدو غريبة ومثيرة للجدل، لكنني أردت أن أكون مختلفة، وأن أقدم إعلانًا غير تقليدي يجذب الأنظار".

وتابعت: "أعتقد أن هذه العبارة تعبر عن روح الدعابة، وتميل إلى الأسلوب الشبابي، وهو ما أهدف إليه من خلال عملي".