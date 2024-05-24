شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم: الحج عبادة شرعية ولا مجال فيه للملاسنات والشعارات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن السديس، بتقوى الله والتزود فإنها خير الزاد.

وقال إن أيام الحج المباركة قد أطلت وتباريح الشوق للمحبين اكتنفت وأقلت، مسشتهدًا بقول الله "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا".

وتابع: الحرمين الشريفين هما مهد الدين والإسلام وموئل الإجلال والإعظام على مر الدهور والأعوام، اصطفاهما الرحمن وتنزل في جنباتهما القرآن وتعبد فيهما خير الأنام. تعظيم شعائر الله وأوصى حجاج بيت الله باستحضار عظمة المكان وحرمته وطهارته وقداسته، فهم في رحاب البيت العتيق خير أرض الله وأحب البقاع إلى الله.

وأكد أن تعظيم البيت الحرام هو تعظيم لشعائر الله وحرماته، مبينًا أن أمن الحرمين وقاصديهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه البتة في كل الشرائع.

وقال إن الحج عبادة من أعظم العبادات، وتحقيق التوحيد الخالص لله أهم ما يجب على قصاد البلد الأمين تحقيقه وإقامته، عند الكعبة المشرفة خصوصًا وسائر الأوطان عمومًا.

وأكد أن الحج عبادة شرعية وقيم حضارية ليس مكانًا للمظاهرات أو المسيرات والتجمعات أو المناظرات والملاسنات، ولا مجال فيه للشعارات السياسية والدعايات الحزبية والمذهبية، بل فيه سمو عن كل مبدأ يخالف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة.