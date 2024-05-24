شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة فرص الاستثمار في الصناعات الوطنية بين "منشآت" وصندوق الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

فرص استثمارية واعدة

الدمام - شريف احمد - اطلع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“ سامي الحسيني، والوفد المرافق له، على حزمة الخدمات التي يقدمها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي لرواد الأعمال والمشاريع؛، لضمان استدامتها في السوق، وتنميتها، لتكون محرك لاقتصاد المملكة.وتجول الحسيني، خلال زيارته مقر الصندوق، في أرجاء المركز، وتفقد المشاريع المحتضنة في مركز ”بيادر“ لخدمات الأعمال، واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على الصندوق عن آلية عمل المشاريع الصناعية في الحاضنة؛ وذلك لتعزيز مفهوم الصناعات المحلية، من خلال عرض نماذج ناجحة لرواد أعمال سعوديين.كما شهدت الزيارة لقاءً موسعًا ضمّ مسؤولي الجانبين، تم خلاله مناقشة وبحث مستجدات الشراكة والاتفاقيات المشتركة بين الجهتين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون والشراكة في قطاعات الصناعة الوطنية، وسبل دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين ”منشآت“ وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين؛ للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء.