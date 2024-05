شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. الأرصاد يحذر من طقس منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذار أحمر على منطقتي مكة المكرمة والباحة محذرًا من طقسهما.وبين أن المنطقتين تشهدان هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)طقس ممطرأوضح مركز الأرصاد أن الطقس يشمل في مكة المكرمة أضم وميسان، ويستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الجمعة.فيما يشمل في الباحة: العقيق والقرى والباحة والمندق وبنجرشي وبني حسن، ويستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الجمعة.