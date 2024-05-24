شكرا لمتابعة خبر عن تجمهر مئات السعوديين حول الشيخ عثمان الخميس أثناء زيارته لـ بريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع مصور لتجمهر عدد كبير من الأشخاص حول الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس ، أثناء زيارته لمدينة البريدية .

واستعرض المقطع المتداول ، جموع كبيرة من أهالى بريدة وهم يحيطون بالشيخ عثمان الخميس ، ويقبلون رأسه مرحبين بزيارته .

ويتردد الشيخ الخميس من وقت لآخر على منطقة القصيم ، لزيارة أقاربه وبعض أبناء عمومته .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقاطع المصورة بشكل كبير ، مشيدين بطريقة ترحيب السعوديين للشيخ الجليل ، وعلق أحدهم قائلاً : ” نعم الضيف ونعم المضيفين” ، بينما قال آخر : ” مو غريبة عليهم أهل السعودية” .