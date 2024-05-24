هل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية آمنة؟ .. شاهد: استشاري يُجيب ويكشف ما حدث لأحد طلابه!

صحيفة الخليج 365: كشف بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، عن أضرار المشروبات الغازية مبينا هل هي آمنة أم لا.

وقال خلال ظهوره عبر قناة السعودية: "جامعة هارفارد وضعت تقييم مثل إشارة المرور وأوضحت أن اللون الأحمر يشير إلى مشروبات الطاقة والمشروبات السكرية والغازية وتقول توقف وانظر إلى ما تشربه"

وأضاف: "المشروبات الغازية آمنة لكنها ليست صحية وهناك أضرار صحية لها على المدى البعيد نتيجة الاستهلاك المستمر لها، وفقا لما أكدته الدراسات العلمية".

وكشف الاستشاري عن إصابة أحد طلابه بالفشل الكلوي وعمره لم يتجاوز 21 عاما بسبب مشروبات الطاقة.