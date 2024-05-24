تفاصيل القبض على أكاديمي "عراقي" بتهمة ابتزاز الطالبات جنسيا مقابل تسريب أسئلة الاختبار لهن

صحيفة الخليج 365: ألقت الأجهزة الأمنية في العراق القبض على أكاديمي عراقي، بعد تورطه في فضيحة جنسية.

وقالت مصادر، أن المتورط هو رئيس قسم علوم الحاسبات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة سومر، حسب وصفه الوظيفي على موقع الجامعة.

وتضمنت الواقعة قيام الأكاديمي العراقي بابتزاز ومساومة طالبات الجامعة، بأمور جنسية مقابل النجاح.

وكشفت مصادر عراقية عن وجود تسجيل صوتي فاضح للمتهم مع إحدى الطالبات، تضمن محادثة "لا أخلاقية" بينه وبين الطالبة.

وقررت جامعة سومر "إنهاء تكليف رئيس قسم الحاسوب بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز الجنسي".