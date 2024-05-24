شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. تفاصيل استعدادات ميناء جدة لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

بوابة الحرمين الشريفين

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للموانئ استعدادها لتوفير تجربة شاملة ومميزة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، من خلال تجهيزات ومعدات متطورة وأنظمة تشغيل تقنية عالية الجودة يديرها شباب وشابات سعوديون لديهم خبرات مميزة في استقبال والترحيب في ضيوف الرحمن.وأوضحت الهيئة أن إساهامات الموانئ، منها ميناء جدة الإسلامي، في موسم الحج لا تقتصر على استقبال الحجاج بل تمتد إلى تقديم خدمات لوجستية استراتيجية تتمثل في توفير السلع ولأدوية التي يتطلبها موسم الحج في الوقت والكميات المطلوبة، إضافة إلى استقبال السفن الناقلة للمواشي المخصصة للهدي والأضاحي وفسحها والتأكد من سلامتها وتسهيل نقلها من الميناء إلى المشاعر المقدسة، عبر مبادرة طريق الهدى والأضاحي المقدمة من الموانئ، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الحجاج من الوفاء بنسك حجهم بكل يسر وسهولة.يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي هو بوابة الحرمين الشريفين ومركزًا لوجستيًا وتجاريًا هامًا على ساحل البحر ويمتد على مساحة 12,5 كيلو متراً مربعاً ويحتوي على محطات مخصصة لمناولة الحاويات مجهزة تمر من خلالها البضائع المبردة والمجمدة وكافة أنواع البضائع، إضافة إلى محطات للمواشي ومحطات للبضائع العامة والحبوب.