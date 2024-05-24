العريس الخمسيني يكشف تفاصيل فيديو تقبيل قدم عروسه السورية.. وردة فعل حضور حفل الزفاف

صحيفة الخليج 365 : كشف العريس الخمسيني المصري محمود عبدالنبي، تفاصيل الفيديو الذي أثار جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقبيله قدم عروسه السورية سوزان.

وقال محمود في تصريح لموقع القاهرة 24:" تعرفت على العروسة سوزان، وهي عندها بنت وولد، وعرضت عليها الزواج ووافقت بالفعل، وبعد ما وافقت كان لازم أقدّرها، وأعملها فرح يتحاكى بيه الناس."

وأضاف: "عندي 3 شباب، وحبيت سوزان، وأصريت على تقبيل قدمها وتلبيسها الشبكة أمام الجميع، حتى لو كان ده غريب على البعض. "

وعن رد الحضور في حفل الزفاف، قال محمود عبد النبي:" بعد تقبيلي لقدم زوجتي السورية سوزان، الناس كلها تفاعلت مع الموضوع، وقدروني واحترموني."