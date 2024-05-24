غرامة تصل إلى 10 ملايين والسجن.. بالفيديو: "مسؤول" يكشف عن عقوبة تعذيب الحيوانات

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة أحمد العمري، عن عقوبة تعذيب الحيوانات.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": "بالنسبة لغرامة الإهمال تكون العقوبة على كل رأس من الأغنام 100 ريال، والغرامات المتعلقة بإيذاء الثروة الحيوانية بالدهس أو الركل أو السحل تحال إلى النيابة العامة وتقوم بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة لتطبيق العقوبات .

وتابع: "إيذاء الثروة الحيوانية تعتبر من المخالفات الجسيمة والموجبة للتوقيف، وأي عقوبة تزيد مدتها عن 3 سنوات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشار إلى أن عقوبة تعذيب الحيوانات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين، لافتا إلى أن المخالف يحال المحكمة الجزائية.