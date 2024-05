شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين "الأسد المتأهب 2024" بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُختتمت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024" بمشاركة وحدات من القوات المسلحة إلى جانب قوات دول شقيقة وصديقة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن نجي المناصير ومدير الأركان المشتركة للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن محمد بن ظافر الأحمري وعدد من كبار القادة العسكريين بالدول المشاركة.وشاركت وحدات القوات المسلحة بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في التمرين إلى جانب قوات 32 دولة. شهد ختام التمرين، تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، حيث نُفذت عدد من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات والتحديات المستجدة في المنطقة وسط تحذيرات كبيرة تتعلق بأمن الحدود والإرهاب ومخاطر أخرى.ونفذت وحدات القوات المسلحة خلال التمرين تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تضمنت عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، بالإضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الإستراتيجية.وأقيمت على هامش التمرين، ندوة "كبار القادة"، قدمت فيها القوات المسلحة محاضرة عن "الحروب الحديثة وتأثيرها وتأهيل وإعداد القيادات العسكرية العليا".