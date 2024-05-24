شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بوادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت أمس فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية في محافظة وادي الدواسر بالرياض، وذلك بحضور المحافظ فهد بن عبد الله المسعود.

وتقدم القافلة الزراعية الإرشادية للمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة عدد من الأنشطة والبرامج والعروض المرئية والندوات وورش العمل الحلقية بعدد 10 ورش، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وتهدف القافلة الزراعية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي،وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وتضمُّ القافلة التي تستمر يومين، 40 ركنًا مخصصًا للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية،وديوانية إرشادية متنقلة، وعروضًا مرئية إرشادية، ومسرع تفاعلي وعروض شعبية، إلى جانب المختبر المتنقل لاستقبال عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحليل لها.

يذكر أن القافلة تضم أيضا ركنًا لعرض الخدمات التى تقدمها الوزارة, وذلك بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في الإرشادية الزراعي وعدد من المتطوعين.