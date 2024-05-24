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معلمة في عرعر تكرم طلابها وتقيم لهم وليمة غداء .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كرمت معلمة في عرعر طلابها على طريقتها الخاصة كنوع من أنواع التحفيز، حيث قامت بإعداد وليمة غداء وجمعت الطلاب عليها في سعادة بالغة.

وظهر الطلاب في مقطع فيديو وهم يجتمعون كالأخوة ويتقاسمون الغداء الذي أعدته المعلمة بحب بفرح وسعادة عارمة .

وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” والله والنعم في أهل الشمال أهل كرم جيتهم كذا مرة والله إن ترحيبهم ترحيب غلا وفرحة الله يبيض وجيهكم.”

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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