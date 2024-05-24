شكرا لمتابعة خبر عن معلمة في عرعر تكرم طلابها وتقيم لهم وليمة غداء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرمت معلمة في عرعر طلابها على طريقتها الخاصة كنوع من أنواع التحفيز، حيث قامت بإعداد وليمة غداء وجمعت الطلاب عليها في سعادة بالغة.

وظهر الطلاب في مقطع فيديو وهم يجتمعون كالأخوة ويتقاسمون الغداء الذي أعدته المعلمة بحب بفرح وسعادة عارمة .

وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” والله والنعم في أهل الشمال أهل كرم جيتهم كذا مرة والله إن ترحيبهم ترحيب غلا وفرحة الله يبيض وجيهكم.”