شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سعود بن عبدالمحسن: ما أحسست بأنني تيتمت إلا عندما مات بدر بن عبدالمحسن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الأمير سعود بن عبدالمحسن عن حزنه الشديد بعد رحيل شقيقه الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن عن عالمنا.

وقال الأمير سعود بن عبدالمحسن في مقطع فيديو: توفي والدي ووالدتي وجدتي اللي ربتني وربت بدر وما أحسست بأنني تيتمت إلا عندما مات بدر بن عبدالمحسن.

وتابع الأمير سعود بن عبدالمحسن: بدر كان إنساناً بمعنى الكلمة، انسان حقيقى بمعنى الكلمة سواء مع عائلته أو مع كل من حوله.

يذكر أن الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن فى مطلع الشهر الجارى بباريس عن عمر يناهز الـ75 عاماً بعد صراع ومعاناة مع المرض.