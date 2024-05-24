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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة بمجلس الشورى تبحث تعزيز التعاون مع السنغال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية (السعودية - السنغالية) في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وزيرة التكامل الأفريقي والخارجية السنغالية ياسين فاه، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة داكار، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى جمهورية السنغال.
وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية السنغال، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مختلف القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.
وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية السنغال، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مختلف القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.