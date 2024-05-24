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لجنة الصداقة بمجلس الشورى تبحث تعزيز التعاون مع السنغال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية ( - السنغالية) في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وزيرة التكامل الأفريقي والخارجية السنغالية ياسين فاه، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة داكار، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى جمهورية السنغال.
وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية السنغال، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مختلف القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.
وفد لجنة الصداقة بمجلس الشورى يلتقي وزيرة التكامل الأفريقي والخارجية السنغالية - اليوم

لجنة الصداقة البرلمانية

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، كما حضر اللقاء وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى خلال الزيارة، عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وأعضاء المجلس الدكتور هادي بن علي اليامي ، والدكتور متعب بن عايد المطيري.
وفد لجنة الصداقة بمجلس الشورى يلتقي وزيرة التكامل الأفريقي والخارجية السنغالية - اليوم
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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