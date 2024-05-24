شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بقرار "العدل الدولية" وقف الهجوم على رفح والان نبدء بالتفاصيل



وتثمن المملكة القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.

أخبار متعلقة ولي العهد يعزي هاتفيا رئيس إيران بالإنابة في وفاة الرئيس ووزير الخارجية موسم الحج.. 10 طرق تربط الدول المجاورة بالمشاعر المقدسة الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية ، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.وتثمن المملكة القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.