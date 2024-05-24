بعدما أعلن الجيش اصطدامها بمنحدر.. تصريح مفاجئ من مسؤول إيراني سابق حول سبب سقوط مروحية الرئيس

صحيفة الخليج 365: اعتبر المحافظ والنائب الإيراني السابق علي رضا بيجي أن حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه والذي أسفر عن مقتلهم جميعا فيه الكثير من الغموض.

وقال: مما سمعته ولاحظته، ليس من الواضح بالنسبة لي لماذا قطعوا المسافة بين تبريز وسد قلعة سي، وهي مسافة قصيرة، بطائرة هليكوبتر. حسب موقع "مرصد إيران".

وتابع متسائلا: "لماذا لم تهبط المروحية في مطار بارس آباد الذي يبعد 20 إلى 25 دقيقة عن مكان افتتاح السد؟

وأضاف: "لا أعرف لماذا قرروا قطع هذه المسافة بالمروحية، لاسيما أن الطقس لم يكن مستقرا، وبالتالي لم يكن من المجدي على الإطلاق السفر في هذا المسار بطائرة مروحية".

الجدير بالذكر أعلن الجيش الايراني في وقت سابق، أن التقرير الأولي للجنة التحقيق في حادث سقوط هليكوبتر الرئيس الإيراني أفاد بأن المروحية احترقت لاصطدامها بمنحدر ولم تخرج عن المسار المحدد لها.