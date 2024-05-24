شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على مواطن لسرقته مركبتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقته مركبتين والاستيلاء على محتوياتهما.

وأوضح حساب الأمن العام على منصة إكس، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبتين (تم استردادهما)، واستخدامهما في كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية،

وبين أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته إلى النيابة العامة.