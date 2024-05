شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى المسؤولية الاجتماعية.. مذكرات تفاهم منتظرة للارتقاء بخدمات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

استراتيجية المسؤولية الاجتماعية

يدشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بعد غدٍ الأحد فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن".ويأتي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة. الملتقى يتضمن جلسات حوارية توضح استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها، تجاه نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تبني مبادرات مبتكرة تهدف إلى التنمية المستدامة.كما يشمل أيضا إقامة ورش عمل وتوقيع مذكرات تفاهم مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.