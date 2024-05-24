بحث التقارير الإعلامية وأهميتها ومجالاتها وأبرز أنواعها بهيئة الصحفيين بمكة

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ، ورشة عمل " إعداد التقارير الإعلامية " وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة ، ونفّذتها الاستاذ مشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة غيداء الجويسر وذلك بمقر الجمعية بحضور نخبة من أعضاء الهيئة والإعلاميين والإعلاميات والمهتمين بالمجال الإعلامي .

وفي بداية الورشة ، قدّم مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة على استضافتها لمثل هذه الفعاليات التي تخدم الاعلاميين والاعلاميات ،مشيرًا الى أن الورشة تأتي ضمن التوجهات والأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين في تأهيل وتطوير الصحفيين والصحفيات.

هذا و استعرضت الجويسر أهمية التقارير الإعلامية ، مُستدلةً في تقرير رسمي صادر عام 2022م أنه يتم نشر حوالي 200 ألف تقرير اخباري يوميًا عبر مختلف المنصات الإخبارية العالمية ويترجم إلى حوالي 73 مليون تقرير إخباري سنويا وإلى تقرير رسمي آخر صادر عام 2021 م بأنه يتم نشر حوالي 2.5 مليار نسخة من الصحف والمجلات سنويًا حول العالم.

و أوضحت بأن التقارير الإعلامية تساهم في تشكيل فهمنا للعالم من حولنا ، وتعتبر أداة أساسية لنقل المعلومات والأخبار بطريقة موضوعية وموثوقة وكذلك تشكيل الرأي العام بالاضافة إلى التثقيف والتوعية وتشجيع الحوار المجتمعي ، كما أنها ليست فقط وسیلة لنقل الأخبار، بل أداة أساسیة لبناء مجتمع واعٍ ومشارك في صنع القرار.

وأشارت " الجويسر" لمجالات التقارير الإعلامية وأبرز أنواعها والمتمثلة بالاخبارية والاستقصائية والميدانية والتحليلية والوثائقية والانسانية ومزايا كل نوع منها ، كما استعرضت خطوات إعداد التقارير مع تطبيق عملي بذلك.

وتطرّقت " الجويسر " خلال الورشة لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن في صُنع التقارير الإعلامية ، مؤكدة ضرورة التحرّي الصحفي والتأكد من مصداقية المادة الإعلامية.

وخلال الورشة تم فتح باب الاجابة على استفسارات الحضور.

وفي الختام قدّم "الإحيوي" هدية تذكارية لمقدمة الورشة ولمدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح.

كما قدم "آل صبيح "هدية لمقدمة الورشة ولمدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ، فيما قدّم فقرات الورشة ممثل فرع الهيئة بجدة محمد العواجي.

من جانب آخر ، زار أعضاء الهيئة أركان الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة ، واستمعوا لشرحٍ من مدير الجمعية عن تاريخها وأبرز المحطات والبرامج التي تقدّمها لخدمة الساحة الثقافية والفنية بجدة. ‏