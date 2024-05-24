شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري على رفح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية مساء اليوم ، عن ترحيب المملكة العربية السعودية ، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح ، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .

وثمنت المملكة القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني ، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق

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