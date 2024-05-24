شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يركضون نحو معلمتهم ويحتضنوها فرحا برؤيتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر طلاب عن فرحتهم برؤية معلمتهم التي يكنون لها مشاعر الحب والتقدير لحظة وصولهم لفصلهم.

وعندما دخلت المعلمة في الفصل ركض نحوها طفل واحتضنها، وسارع الباقون في فعل الأمر ذاته.

واستقبلت المعلمة الطلاب بكل محبة وتراحب ما فعلهم الطلاب معها، فيما حظيت هذه اللقطة بالكثير من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد متداولو مقطع الفيديو الذي رصد استقبال الطلاب لمعلمتهم أن ما حدث يجسد مشاعر الحب والاحترام بين المعلمين وطلابهم.