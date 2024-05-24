شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي هاتفياً في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد مخبر.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.

وعبر دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، عن شكره لسموه ولي العهد على ما أبداه من مشاعر طيبة، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.