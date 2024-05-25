الكشف عن أطعمة شائعة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة جديدة أن تناول الكثير الأطعمة الفائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطا والبيتزا المجمدة، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في الذاكرة والسكتة الدماغية.

وقال فريق البحث من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، إنه قد تكون هناك صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الفائقة المعالجة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، واحتمال التدهور المعرفي والحالات الطبية المهددة للحياة، وفق "ديلي ميل".

وأوضحت الدراسة، أن تناول كميات أكبر من الأطعمة الفائقة المعالجة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%، فيما ارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة الأقل معالجة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.