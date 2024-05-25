السعودية | هيئة الهلال الأحمر تبرز جهودها في المعرض التعريفي للمشاركين بأعمال الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في المعرض التعريفي بأعمال الحج المقام في الفترة 11 – 18 من ذي القعدة الجاري في العاصمة الرياض، وذلك في إطار الاستعداد لموسم هذا العام 1445هـ.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض تعزيزاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في الارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام في تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية.

وانطلاقاً من تكامل الجهات في مواسم الحج وتفعيلاً لدور المستجيب الأول للحالات الإسعافية الأكثر شيوعاً في تلك المواسم قامت الهيئة بتدريب ما يقارب 480 منتسباً لعدة قطاعات تعمل في الموسم على مختلف المهارات الإسعافية الأساسية.

وتندرج مشاركة هيئة الهلال الأحمر في هذا المعرض التعريفي كجزء من جهودها المستمرة لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية والإسعافية للحجاج خلال مواسم الحج، وأيضاً وامتداداً لاهتمام الهيئة في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات ذات الصلة بهدف نشر الوعي والثقافة الإسعافية والطبية.