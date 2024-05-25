يقتلهن ويلقي جثثهن في الصحراء.. تفاصيل القبض على سفاح النساء في مصر

صحيفة الخليج 365: ألقت الأجهزة الأمنية فجر السبت القبض على "سفاح النساء"، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية.

فتيات ليل

وفكت وزارة الداخلية المصرية اللغز الذي حير المصريين الساعات الماضية، وكشفت تحريات الأمن العام أن المتهم يدعى كريم ومن مواليد ١٩٨٧ وكان يعمل معلما وبعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة.

كما أشارت أن المتهم طلق زوجته منذ 4 سنوات، وجميع اللاتي قتلهن "فتيات ليل" من القاهرة.

إلقاء الجثث في الصحراء

وأفادت وسائل إعلام مصرية بالعثور على 3 جثث في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وذلك في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر فإن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن مرتكب واحد لوقائع القتل الثلاث.

وشكلت أجهزة الأمن فرق بحث من مديريات أمن القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لكشف غموض الحادث وضبط الجاني.