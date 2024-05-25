نزاهة تكشف مفاجأة في نتائج التحقيقات الأولية في حادثة التسمم بالرياض

كشفت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها في حادثة تسمم مطعم بالرياض قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة.

وأوضحت الهيئة في البيان الذي أصدرته، أنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة.

وكان بيان الهيئة، قد تضمن توجيهات كريمة بمعاقبة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين في واقعة التسمم. شاهد أيضاً: نزاهة: خادم الحرمين وولي العهد تابعا حادثة التسمم بالرياض ووجها بمحاسبة المسؤولين

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