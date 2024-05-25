مروحيتان كانتا تحلقان في نفس المنطقة والتوقيت.. .بوتين يكشف مفاجأة بشأن مقتل رئيس إيران

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات لم يتم تداولها إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته يوم الأحد الماضي.

وذكر بوتين أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في مينسك، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ، أن مرافقي رئيسي، استخدموا مروحيتين روسيتين كانتا تحلقان مع مروحيته في نفس المنطقة والتوقيت.

إلا أن المروحيتين الروسيتين وصلتا إلى وجهتهما دون مشاكل. وقال: مرافقوه أكملوا رحلتهم على متن طائرتي هليكوبتر روسيتين، في نفس الظروف، وفي نفس المسار، ووصلوا في الواقع دون أي مشاكل".

فما كان من لوكاشينكو إلا أن قاطعه، مستفسرا "في نفس الظروف؟!" ليؤكد له نظيره الروسي الأمر.