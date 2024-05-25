شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد يستقبل حجاج منفذ جديدة عرعر ويوزع عليهم الهدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، اليوم الجمعة، حجاج منفذ جديدة عرعر ووزع الهدايا عليهم.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد: إن خدمة الحجاج واجب علينا وشرف لنا بتوجيه قيادتنا.

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ونقل ابن خالد خلال استقباله حجاج منفذ جديدة عرعر وتوزيع الهدايا عليهم، تحيات قيادة المملكة إلى ضيوف الرحمن.

وأضاف: “جميع الحجاج على العين والرأس وهذا شرف من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1793953334878941605