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شكرا لقرائتكم سكني: إلغاء حجز الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أن إلغاء حجز الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم، وبعد تمام إسقاط الأرض عن اسم المستفيد، يمكنه الاستفادة من منتج آخر.
التزامات البناء الذاتي
في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:
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1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.
دعم سكني
يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.
يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.