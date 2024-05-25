كيف يمكن التأكد من قيمة الدعم من خلال موقع حساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - يبحث العديد من المواطنين عن كيف يمكن التأكد من قيمة الدعم من خلال موقع حساب متابعات الخليج 365، فيما يمكن ذلك من خلال حاسبة الدعم المخصصة لمعرفة مبلغ الاستحقاق للمستفيد بالبرنامج.

كيف يمكن التأكد من قيمة الدعم من خلال موقع حساب متابعات الخليج 365

ويمكن التأكد من قيمة الدعم من خلال موقع حساب متابعات الخليج 365 من خلال أولًا الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365 من هنا وبعدها يتم الضغط على الحاسبة التقديرية، ثم تحديد الحالة في الخيارات ثم الضغط على خيار احسب وبعدها سيظهر مبلغ الاستحقاق التقديري.

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طريقة التسجيل من الجوال في حساب متابعات الخليج 365

– قم بتنزيل برنامج حساب متابعات الخليج 365 من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.

– قم بتسجيل الدخول في تطبيق حساب متابعات الخليج 365.

– ثم قم بكتابة البيانات في الأماكن المخصصة لها مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

– عليك تأكيد طلب التسجيل عن طريق الاستمرار في التسجيل.

– قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

– ثم قم بكتابة كلمة المرور ورقم الهوية بطريقة صحيحة.

– أخيرًا قم بإرسال طلب التسجيل، بعد وضع المستندات والأوراق المطلوبة بكل دقة.

شروط استحقاق حساب متابعات الخليج 365

• ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• يلزم وجود حساب بنكي للمتقدم .

• يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل السعودية.

• يجب على المتقدم أن يكون محدود الدخل أو دخله غير ثابت.

• يجب ألا يعيش داخل مركز أو دور للرعاية .

• الأرامل والأيتام والمطلقة لهم حق في تسجيل حساب متابعات الخليج 365.

خطوات إضافة تابع في حساب متابعات الخليج 365

أما عن خطوات إضافة تابع في برنامج حساب متابعات الخليج 365 فيتم ذلك كالتالي:

– في البداية يتم الدخول إلى موقع برنامج حساب متابعات الخليج 365 “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب متابعات الخليج 365 من قبل رب الأسرة، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

– الضغط على خانة تفاصيل الطلب لاختيار بيانات التابعين.

– تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل صلة القرابة وتاريخ الميلاد وغيرها.

– يتم تأكيد الطلب ثم يتم الضغط على الحفظ لإرسال الطلب.

شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365

تتمثل شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365 أو الشروط العامة للبرنامج إلى 3 شروط يجب أن تستوفي في المقدم سواء رجل أو أنثى، كما يلي:

– يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

– الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

– توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.