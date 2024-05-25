شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445 .. خطوات الاستعداد للنسك من الميقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، خطوات الاستعداد للنسك من الميقات، ضمن موسم الحج 1445.

وأوضحت الحج والعمرة على حسابها في منصة إكس، أن الميقات هو أول محطة في أداء المناسك، ومنه يبدأ الاستعداد والإحرام.

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خطوات الاستعداد للنسك من الميقات

وأضافت الوزارة أن خطوات الاستعداد للنسك من الميقات، هي على النحو التالي:

1 – البدء في التلبية.

2 – الاغتسال والتطيب.

3 – ارتداء الإحرام للرجال.

4 – الامتناع عن محظورات الإحرام.

طريقة استخراج تصريح لموسم الحج 1445

يجب أن يتم تنزيل تطبيق نسك

إدخال البيانات الشخصية للراغبين في تأدية الحج لتشمل “الاسم، الجنسية، رقم الهاتف، مكان الإقامة، تاريخ الميلاد، من ثم كتابة كلمة السر”

اختيار تصريح الحج لعام 2024

اختيار ما يناسبك من اختيارات متعددة من باقات الحج

دفع قيمة الباقة عن الطرق الموضحة من وزارة الحج

طباعة التصريح من خلال منصة أبشر

شروط استخراج تصريح دخول مكة

أن تكون الإقامة سارية

أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية

طريقة طباعة تصريح الحج عبر أبشر

زيارة المنصة الإلكترونية أبشر

اختيار خدمات الأفراد

إنشاء دخول عبر تقديم كافة البيانات المطلوبة

قم بالنقر فوق أيقونة خدماتي

اضغط على خدمات، ثم وزارة الحج

اضغط على طباعة تصريح الحج

قم بطباعة التصريح، ويجب الاحتفاظ به

شروط الحصول على تصريح أداء مناسك الحج

أن يتراوح العمر من 18 وحتى 65 عامًا

أن يكون المتقدم تلقى تطعيم فيروس كورونا

امتلاك جواز سفر سارٍ

أن يتم التسجيل عبر موقع وزارة الحج

إرفاق كافة الوثائق المطلوبة

هل يجوز أداء الحج بدون تصريح؟

لا يجوز الذهاب إلى الحج بدون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، وفقًا لهيئة كبار العلماء.