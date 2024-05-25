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شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445 .. خطوات الاستعداد للنسك من الميقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، خطوات الاستعداد للنسك من الميقات، ضمن موسم الحج 1445.
وأوضحت الحج والعمرة على حسابها في منصة إكس، أن الميقات هو أول محطة في أداء المناسك، ومنه يبدأ الاستعداد والإحرام.
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خطوات الاستعداد للنسك من الميقات
وأضافت الوزارة أن خطوات الاستعداد للنسك من الميقات، هي على النحو التالي:
1 – البدء في التلبية.
2 – الاغتسال والتطيب.
3 – ارتداء الإحرام للرجال.
4 – الامتناع عن محظورات الإحرام.
طريقة استخراج تصريح لموسم الحج 1445
- يجب أن يتم تنزيل تطبيق نسك
- إدخال البيانات الشخصية للراغبين في تأدية الحج لتشمل “الاسم، الجنسية، رقم الهاتف، مكان الإقامة، تاريخ الميلاد، من ثم كتابة كلمة السر”
- اختيار تصريح الحج لعام 2024
- اختيار ما يناسبك من اختيارات متعددة من باقات الحج
- دفع قيمة الباقة عن الطرق الموضحة من وزارة الحج
- طباعة التصريح من خلال منصة أبشر
شروط استخراج تصريح دخول مكة
- أن تكون الإقامة سارية
- أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية
طريقة طباعة تصريح الحج عبر أبشر
- زيارة المنصة الإلكترونية أبشر
- اختيار خدمات الأفراد
- إنشاء دخول عبر تقديم كافة البيانات المطلوبة
- قم بالنقر فوق أيقونة خدماتي
- اضغط على خدمات، ثم وزارة الحج
- اضغط على طباعة تصريح الحج
- قم بطباعة التصريح، ويجب الاحتفاظ به
شروط الحصول على تصريح أداء مناسك الحج
- أن يتراوح العمر من 18 وحتى 65 عامًا
- أن يكون المتقدم تلقى تطعيم فيروس كورونا
- امتلاك جواز سفر سارٍ
- أن يتم التسجيل عبر موقع وزارة الحج
- إرفاق كافة الوثائق المطلوبة
هل يجوز أداء الحج بدون تصريح؟
لا يجوز الذهاب إلى الحج بدون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، وفقًا لهيئة كبار العلماء.