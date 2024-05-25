اخبار السعوديه

آلية تغيير المهنة لدى الأحوال المدنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم آلية تغيير المهنة لدى الأحوال المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير المهنة، من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، ويتم الاطلاع على جميع المتطلبات عند مراجعة المكتب.

ضوابط تسجيل الأسماء في

كما نشرت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، تتضمن الضوابط المقررة في تسجيل الأسماء، وهي:

قد يهمّك أيضاً

الأحوال تختصر خطوات الحصول على شريحة بيانات من ساعات لدقيقة
الأحوال المدنية توضح خطوات توصيل الوثائق إلى المنزل
  • يجوز التسمي بالأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع مثل الوليد والعنود.
  • يسجل الاسم مجردًا من الألقاب (السيد).
  • لا يسمح بتسجيل العبارة الإضافية في حقل الاسم (المعروف بكذا).
  • لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة (قمر الزمان).
  • يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية (عبد الرسول).
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا