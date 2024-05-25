آلية تغيير المهنة لدى الأحوال المدنية

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير المهنة، من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، ويتم الاطلاع على جميع المتطلبات عند مراجعة المكتب.

ضوابط تسجيل الأسماء في السعودية

كما نشرت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، تتضمن الضوابط المقررة في تسجيل الأسماء، وهي:

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