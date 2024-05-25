شكرا لقرائتكم توضيح مهم من تقويم التعليم بشأن الاختبار التحصيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تقويم التعليم أنه في حال عدم تأكيد الاختبار التحصيلي يمكن الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس: إنه سيكون الدخول حسب الأماكن الشاغرة وإذا لم يتسنَّ دخول الاختبار، وما زالت الحالة على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى الملف بعد ظهور حالة الحضور، وبالإمكان استخدامه للاختبارات القادمة.

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سداد رسوم اختبار الرخصة المهنية

كذلك حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب ثلاث طرق لتسديد رسوم اختبار الرخصة المهنية.

جاء ذلك في رد من هيئة تقويم التعليم عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس على استفسار مستفيد بشأن طريقة دفع الرسوم.

وأجابت الهيئة، بقولها: مرحبًا.. بإمكانك تسديد الرخصة المهنية بإحدى الطرق التالية:

1- مدى

2- Visa

3- Master Card

إدخال البيانات كاملة

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب: “كما يلزم إدخال البيانات كاملة: رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمز CVV، والتأكد من تفعيل خاصية (الدفع عبر الإنترنت) من خلال تطبيق البنك الخاص بك”.