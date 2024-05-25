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شكرا لقرائتكم إخماد حريق في مدخل مبنى بحي الخليج في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن الدفاع المدني، أن إدارة مدني الدمام بالمنطقة الشرقية تمكنت من إخماد حريق محدود في مدخل مبنى سكني بحي الخليج.
لا إصابات
وقال المدني على حسابه بمنصة إكس: إنّ الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات.
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كاشف الدخان
وقال الدفاع المدني، في وقت سابق: إن هناك مزايا رئيسة لاستخدام كاشف الدخان، الذي يعتبر وسيلة فعالة للتنبيه المبكر بوجود حرائق في المباني.
وتساهم الاستعانة بأجهزة كاشف الدخان داخل المباني في الآتي:
1 – تسهيل اكتشاف موقع الدخان.
2 – يُساعد في سرعة مكافحة الحريق.
3 – يعمل على التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مُبكر.
4 – إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم في حال اندلاع حريق.