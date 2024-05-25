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إخماد حريق في مدخل مبنى بحي الخليج في الدمام

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الدفاع المدني، أن إدارة مدني الدمام بالمنطقة الشرقية تمكنت من إخماد حريق محدود في مدخل مبنى سكني بحي الخليج.

لا إصابات

وقال المدني على حسابه بمنصة إكس: إنّ الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات.

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كاشف الدخان

وقال الدفاع المدني، في وقت سابق: إن هناك مزايا رئيسة لاستخدام كاشف الدخان، الذي يعتبر وسيلة فعالة للتنبيه المبكر بوجود حرائق في المباني.

وتساهم الاستعانة بأجهزة كاشف الدخان داخل المباني في الآتي:

1 – تسهيل اكتشاف موقع الدخان.
2 – يُساعد في سرعة مكافحة الحريق.
3 – يعمل على التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مُبكر.
4 – إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم في حال اندلاع حريق.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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