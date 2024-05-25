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فيصل بن فرحان يبحث التعاون والتنسيق مع نظيره الفرنسي

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الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد ستيفان سيجورنيه، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

تنسيق ثنائي

وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني العلاقات الثنائية

كما ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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