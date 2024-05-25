شكرا لقرائتكم أمطار على الطائف والمدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار -بمشيئة الله تعالى- متوسطة على منطقة مكة المكرمة (الطائف) يوم غدٍ.

من جهته أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

قد يهمّك أيضاً

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.