تراجع جديد في الدولار أمام الجنيه في مصر.. والكشف عن سعره

صحيفة الخليج 365: استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، بعد آخر ارتفاع بالبنوك وتخطيه 47 جنيهًا، وقبل عودة البنوك للعمل غدًا الأحد.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، 25 مايو 2024، في بنك قناة السويس، سجل نحو 47.07 جنيه للشراء، 47.17 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك المصرف المتحد، اليوم السبت، 25 مايو 2024، إلى 47.05 جنيه للشراء، 47.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، السبت، 25 مايو 2024، نحو 47.1 جنيه للشراء، 47.2 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم السبت، 25 مايو 2024، نحو 47.1 جنيه للشراء، 47.2 جنيه للبيع.

وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم السبت، 25 مايو 2024، نحو 47.1 جنيه للشراء، 47.2 جنيه الجمعة.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 25 مايو 2024 نحو 47.1 جنيه للشراء، 47.2 جنيه للبيع.