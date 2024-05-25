شكرا لقرائتكم خبر عن لحاملي بطاقة نسك في موسم الحج.. إليك أهميتها وطرق الاستفادة منها والان نبدء بالتفاصيل

ما هي بطاقة نسك؟

لماذا بطاقة نسك ؟

بطاقة تعريفية معتمدة تُمكن من دخول الحاج للمشاعر، وتحتوي على معلومات الحاج

تمكن من تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة

تحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي

تحتوي على شهادة إتمام الحج





محتويات بطاقة نسك

معلومات الحاج الشخصية

إمكانية إضافة المعلومات الصحية للحاج

مقر السكن بالمشاعر المقدسة

شركة تقديم الخدمة التي يتبع لها

معلومات قائد مجموعته

مميزات بطاقة نسك

تحتوى على معلومات شاملة عن الحاج.

إلزامية للدخول والحركة والتنقل في المشاعر.

تتوفر منها نسخة رقمية على تطبيقي و"توكلنا".

وتُسلم البطاقة للحاج بواسطة:

مكاتب الحج بعد إصدار التأشيرة (الحجاج الخارج.

مقدمي الخدمات بعد إصدار التصريح (لحجاج الداخل).

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج العمرة، بطاقة نسك، وسلمت أول دفعة من البطاقة لبعثة حجاج إندونيسيا، نهاية شهر إبريل الماضي، استعدادًا لاستقبال حجاج هذا العام 1445هـ .هي بطاقة تعريفية رسمية مطبوعة لتمييز الحاج النظامي في المشاعر المقدسة.وتُعد البطاقة إلزامية، ويجب حملها طوال فترة الحج في كل التنقلات، منذ الوصول حتى المغادرة