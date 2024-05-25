السعودية | درجات حرارة تتخطّى الـ40 مئوية بأكثر من مدينة.. والدواسر والصمان الأعلى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقّعة في المملكة، اليوم السبت.

وأوضح المركز أن وادي الدواسر والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 44 مئوية، فيما سجلت السودة أقلّ حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف المركز: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم، في الخرج وشرورة والأحساء ومزدلفة، 43 مئوية، وكل من مكة المكرمة والدمام وحفر الباطن وعرفات ومنى والتنهات والدهناء 42 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها القريات وطريف 18 درجة، وأبها 19 مئوية.

وتوقّع المركزُ استمرارَ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخلّلها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية. في حين يستمرّ تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة تمتدّ إلى أجزاء من منطقتَيْ حائل والقصيم.