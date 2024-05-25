من هي الفنانة السعودية "ماريا بحراوي" التي خطفت الأنظار في أول فيلم يشارك بمهرجان كان؟ - صور

صحيفة الخليج 365: لفتت الفنانة السعودية ماريا بحراوي، الأنظار إليها، بعدما قامت بدور البطولة في أول ظهور فني لها بفيلم "نورة"، والذي يعد أول فيلم يمثل المملكة رسميا في مهرجان كان السينمائي.

لم تكن ماريا البالغة من العمر 17 عاما، معروفة قبل مشاركتها بهذا الفيلم، والذي حقق نجاحا لافتا وجوائز مهمة.

وتخرجت ماريا حديثا من مدرستها الثانوية، ومن المتوقع أن تختار تخصصا فنيا في دراستها الجامعية.

وكانت علاقة ماريا بالفن لا تتعدى محيط العائلة والمدرسة، حتى تختارها المخرج توفيق الزايدي لبطولة فيلمه مع ممثلين كبار، بينهم عبد الله السدحان ويعقوب الفرحان.

الجدير بالذكر أن أحداث فيلم "نورة" تدور في قرية العلا في تسعينيات القرن الماضي، حيث يصل "نادر" المعلم الجديد إلى القرية النائية ويلتقي بـ نورة الشابة الشجاعة التي تلهمه وتوقظ شغفه بالفن.