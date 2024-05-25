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من هي الفنانة السعودية "ماريا بحراوي" التي خطفت الأنظار في أول فيلم يشارك بمهرجان كان؟ - صور

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صحيفة الخليج 365: لفتت الفنانة ماريا بحراوي، الأنظار إليها، بعدما قامت بدور البطولة في أول ظهور فني لها بفيلم "نورة"، والذي يعد أول فيلم يمثل المملكة رسميا في مهرجان كان السينمائي.

لم تكن ماريا البالغة من العمر 17 عاما، معروفة قبل مشاركتها بهذا الفيلم، والذي حقق نجاحا لافتا وجوائز مهمة.

وتخرجت ماريا حديثا من مدرستها الثانوية، ومن المتوقع أن تختار تخصصا فنيا في دراستها الجامعية.

وكانت علاقة ماريا بالفن لا تتعدى محيط العائلة والمدرسة، حتى تختارها المخرج توفيق الزايدي لبطولة فيلمه مع ممثلين كبار، بينهم عبد الله السدحان ويعقوب الفرحان.

الجدير بالذكر أن أحداث فيلم "نورة" تدور في قرية العلا في تسعينيات القرن الماضي، حيث يصل "نادر" المعلم الجديد إلى القرية النائية ويلتقي بـ نورة الشابة الشجاعة التي تلهمه وتوقظ شغفه بالفن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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