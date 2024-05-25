5 علامات على أظافرك تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن العلامات التي تظهر على الأظافر وتكشف ارتفاع الكوليسترول بالدم.

وحسب موقع thehealthsite أوضح الخبراء أن هذه العلامات هي: -

اصفرار الأظافر

تكون مؤشرًا على تراكم الكوليسترول تحت الجلد

أظافر شاحبة أو بيضاء

تشير إلى أن الكوليسترول يعيق عمل الدورة الدموية، وبالتالي يحرم الأظافر من التروية الصحية.

تغيير لون الأظافر

يشير اللون الأزرق أو البقع الداكنة على أظافرك إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم

خدوش سطح الأظافر

قد تلاحظ وجود حفر صغيرة على الأظافر، قد تكون علامة على مشكلات صحية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم

هشاشة الأظافر

كسر الأظافر بسهولة مؤشر على أن الجسم يستسلم بسبب وجود ارتفاع في الكولسترول السيئ بالدم