شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوقعة في 5 مناطق.. "الأرصاد" تكشف عن طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
في حين يستمر تاثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #حفر_الباطن— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 25, 2024
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حالة البحر الأحمر
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة مابعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.