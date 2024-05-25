شاهد.. قائد دراجة غاضب يستفز سائق سيارة ويطلب منه النزول بعد حدوث خلاف بينهما.. ثم كانت المفاجأة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو موقفا طريفا بين قائد دراجة نارية وشخصين عمالقة بعد حدوث خلاف بينهما في كولومبيا.

وأظهر الفيديو، حدوث خلاف بين قائد الدراجة وصاحب سيارة صغيرة أثناء سيرهما وسط شارع عام.

وأبان الفيديو، قائد الدراجة وهو غاضب وضرب السيارة بيده عدة مرات وصرخ في قائدها قائلاً (انزل أيها الوغد).

وأبانت اللقطات التالية من الفيديو، قائد السيارة ينزل منها برفقة شخص آخر وتبين أنهما من العمالقة، فسارع قائد الدراجة بالابتعاد من أمامهما فيما أثار الموقف ضحك المارة بالشارع والذين سارعوا بتوثيق ما يحدث بكاميرا هواتفهم.

وأبان الفيديو قائد الدراجة وهو يقوم بالركض وتتبعه قائد السيارة ومرافقه وقاما بحمله ووضعه على الدراجة وطلبا منه المغادرة.