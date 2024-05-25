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القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال الملك المفدى: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار ".


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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن أعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار ".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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