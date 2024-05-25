شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك المفدى: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار ".





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