شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتعزيز إنتاج الرمان في بني مالك والان نبدء بالتفاصيل

رعاية أشجار الرمان

الدمام - شريف احمد - نظمت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة في بني مالك، بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل بعنوان ”عمليات الخدمة اللازمة لتحسين إنتاج محصول الرمان“.وتهدف الورشة، بحسب المهندس زياد المالكي مدير الوحدة، إلى تعزيز قدرات منتجي الرمان على تبني أفضل الممارسات الزراعية خلال مراحل الإنتاج وما بعد الحصاد، بهدف رفع الإنتاجية والجودة.وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور فهد الألفي والدكتور أحمد حجازي، شرحًا للممارسات السليمة في رعاية أشجار الرمان، وأساليب التسميد المثلى، وبرامج المكافحة الوقائية للآفات والأمراض.كما تم تعريف المزارعين على أبرز الأمراض والآفات التي تصيب شجرة الرمان، وطرق مكافحتها، من خلال عرض مرئي تلاه جولة حقلية في مزرعة بن سلمان.وحظيت الورشة بإقبال كبير من المستفيدين وأصحاب المزارع، وجاءت في إطار جهود الإدارة العامة للإرشاد الزراعي لتنظيم وتطوير البرامج الإرشادية المتنوعة.