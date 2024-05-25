شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك المفدى : ” يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار “.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال سمو ولي العهد : ” يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن أعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.