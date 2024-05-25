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القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك المفدى : ” يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار “.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،برقية تهنئة لفخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال سمو ولي العهد : ” يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن أعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم ، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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